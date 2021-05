L'école provinciale l'IPES, située à la rue Sainte-Catherine, est connue par tous les Tournaisiens surtout pour son bâtiment unique. Seulement, cet établissement est sans aucun doute, chargé d'histoire. Effectivement, ce site, vieux de plus de cinq siècles, était un hôpital. En 1483, à l'époque du Moyen-Age, un couple de bourgeois tournaisiens fait construire un hôpital. Quelques siècles plus tard, le bâtiment Delplanque devient un Hospice de la Vieillesse qui accueille notamment des vieillards pauvres qui reçoivent gratuitement des soins.



C'est en 1840, que l'établissement est détruit et reconstruit sous la direction de l'architecte Bruno Renard. L'édifice est alors conçu avec ses trois ailes de style néo-classique, une chapelle et une cour intérieure. Plusieurs années plus tard, l'hospice devient officiellement une école. Après quelques aménagements réalisés, la Ville de Tournai y installe en 1982, l'Ecole professionnelle mixte communale avec ses sections habillement et coiffure. En 1995, l'école devient provinciale et fusionne peu de temps après avec l'IPES.