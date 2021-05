En effet, les cinéphiles n'ont plus l'occasion de passer leur temps libre au sein d'un complexe de cinéma depuis de nombreux mois. Certains grands films ont été à plusieurs reprises, repoussés et la crise sanitaire a fortement impacté la culture en obligeant les cinémas à fermer leurs portes. C'est pourquoi, du 22 au 24 mai, six films seront projetés sur un grand écran situé sur le parking d'Imagix Tournai en mode drive-in afin que petits et grands profitent d'une séance de cinéma exceptionnelle.

"Six longs-métrages sont proposés au public pour un total de quinze séances. L'ensemble de la programmation correspond à l'image des trois partenaires. Trois films seront destinés aux enfants et trois films pour les adultes. Deux films seront à découvrir en avant-première dont Adieu les cons et Une vie démente. Au total, nous accepterons 50 voitures par séance. Il est bien entendu primordial de réserver", déclare Mathias Lefebvre, animateur cinéma à la Maison de la Culture de Tournai.

Bien que les cinémas rouvrent le 9 juin prochain, l'animateur de la Maison de la Culture n'exclut pas l'idée de continuer à proposer à la population des films en plein air.

" Ce week-end sera surtout une séance test pour savoir si les passionnés de cinéma adhèrent à cette initiative. A l'avenir, nous organiserons sûrement encore des séances en plein air mais plus sous-forme de drive-in. L'idée serait que les personnes profitent du bon temps tout en profitant d'un film", conclut Mathias Lefebvre.