A-t-il tabassé sa compagne de l’époque ? Lui prétend qu’il ne lui a porté qu’une claque. C’était début juillet 2020 à Tournai. Ils étaient sortis avec des amis.

Le problème pour Arnaud (prénom d’emprunt), 26 ans, ce sont les photos de la dame : arcade en sang, œdème à la mandibule et hématome au menton. " Je voulais juste la reconduire chez elle, mais elle a pété un plomb et a porté des coups dans le pare-brise de ma voiture. "

Or, il semble que la jeune femme n’avait eu d’autre choix, pour échapper à la violence du prévenu, que de frapper dans le pare-brise afin de le stopper. Avec les policiers, le ton était monté. " Saloperies, vous allez perdre votre travail. Je vous emm… " Mais il nie les outrages.

Le ministère public a fait état de ces fameuses photos du visage de la jeune femme. " Elle était en sang et a dû porter une minerve. Elle l’avait trompé et lui disait qu’il n’était plus le même. Mais, ensuite, elle a reçu des coups. Il l’a poussée hors du véhicule alors qu’il roulait. Monsieur prétend que quand il s’engueulait avec sa compagne, il l’étranglait et lui mettait une claque pour la calmer. Drôle de façon de faire. "

Le ministère public souligne aussi que le prévenu s’était montré menaçant envers les policiers. Il a requis un an de prison.

Pour la défense, les apparences sont trompeuses. " Aujourd’hui, il n’est plus avec cette jeune fille. Elle lui avait avoué l’avoir trompé. Il était encore amoureux d’elle et une dispute a éclaté. Un témoin parle de crise de boisson dans le chef de la jeune femme et mon client voulait la calmer. C’est la raison pour laquelle ils ont quitté la soirée."

Et l’avocat de la défense de préciser : " Il l’a raccompagnée. Elle a brisé le pare-brise et il lui a mis une claque, puis elle s’est jetée volontairement du véhicule, ce qui a occasionné des dommages corporels. Leur relation était toxique. Mon client roulait avec la voiture de son père et avait peur de se faire mal voir s’il lui ramenait en mauvais état. Quand il a été interpellé par la police sur le trajet, il s’est expliqué. Il avait en lui un sentiment d’injustice. Pour se calmer, il a fait des pompes devant les policiers, ce qui les a irrités. Pour les outrages, nous demandons l’acquittement. "

Pour la gifle, la défense évoque ce contexte de dispute entre amoureux : " Ce n’est pas un homme violent. Laissez-lui une chance. Nous demandons la suspension ou le sursis. " Jugement le 5 mai.