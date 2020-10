Tournai: une vaste opération dans les magasins de jour et tabac shops Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'opération a permis au SPF Santé de saisir plusieurs produits interdits. © Alexis Haulot

Les services de la zone de police du Tournaisis ont dernièrement mené une vaste opération visant les magasins de jour et tabac shops du centre-ville de Tournai. Pour cela, ils étaient accompagnés de la Zone de secours de Wallonie picarde, de l'ONEM, de l'INASTI, de l'ONSS, de la Région wallonne et du SPF Économie, Finances et Santé.



"De nombreuses infractions ont été constatées en matière d’affichage des prix, de présence de produits illicites, d’origine des fruits et légumes, de denrées alimentaires, de respect du repos hebdomadaire, d’autorisation de vente de tabac, de défaut d’immatriculation commerciale, ...", dévoile-t-on du côté de la police.



On apprend encore que des problèmes de sécurité et de salubrité ont également été relevés par les services de la Zswapi. Ces derniers ont ainsi pu constater une absence de détecteurs d'incendie, d'attestations d'exploitation, des extincteurs non contrôlés, la présence de déchets dans le magasin, des suspicions de logements non conformes, etc.



"Cette opération a enfin également permis au SPF Santé de saisir 132 flacons de cigarettes, 6 900 tubes et 16 papiers à rouler qui modifient le goût du tabac ainsi que 45 flacons de produits cosmétiques présentant des ingrédients interdits."