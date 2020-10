Tournai: une visite ministérielle virtuelle ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois et la ministre wallonne du Tourisme et du Patrimoine Valérie De Bue ont notamment échangé sur le dossier du musée des Beaux-Arts. © DR

Ce vendredi, la ministre Valérie De Bue aurait dû être présente au sein de la cité des Cinq Clochers. Malheureusement, la situation sanitaire étant loin d'être optimale, la visite s'est finalement déroulée de manière virtuelle.



En effet, c'est via visioconférence que Paul-Olivier Delannois et la ministre wallonne du Tourisme et du Patrimoine ont échangé sur les différents dossiers tournaisiens et notamment sur le conséquent projet de rénovation et d'extension du musée des Beaux-Arts.



"Il est en effet question de rénover ce bâtiment Horta tout à fait exceptionnel et d’agrandir les salles d’exposition pour pouvoir présenter l’ensemble de nos œuvres majeures dans de belles conditions, explique Paul-Olivier Delannois qui rappelle qu'un espace sera également créé pour la réalisation d’expositions temporaires. "Le but est de ne pas dénaturer cette architecture Horta mais bien de préserver le patrimoine. "



Durant la visioconférence, d'autres thèmes ont été abordés comme le projet du futur Smartcenter, la mise en conformité et la sécurisation globale de la Halle aux Draps et le 20e anniversaire de la reconnaissance à l'Unesco de la Cathédrale.



"Cette visite virtuelle a permis à la ministre du Tourisme et du Patrimoine d'apprécier les différents projets grâce à des simulations 3D des différents projets et de nombreuses images diffusées à l'écran", nous signale-t-on du côté du cabinet du bourgmestre.



Une visite, réelle cette fois, sera programmée sur le terrain dès que les conditions sanitaires le permettront.