Une ancienne compagne était présente durant l'audience et était représentée par son avocate. Lors de sa première séparation avec José, ce dernier effectuait des va-et-vient devant son domicile et recevait plusieurs appels masqués dans la journée. Selon plusieurs témoignages, José forçait ses ex-compagnes à enfoncer des bouteilles de bière ou de parfum dans leur vagin. Fort heureusement, cette victime et bien d'autres ont su sortir de ce calvaire.

Julie (prénom d'emprunt), une autre victime du détenu a également assisté à l'audience. Fragile et toujours choquée par ce qu'elle a vécu, son quotidien avec José était monstrueux et abominable. Ceux-ci s'étaient rencontrés au sein d'un centre et par la suite, Julie avait proposé au prévenu de l'héberger. Cependant, la vie au sein du domicile était loin d'être rose et a peu à peu commencé à dégénérer. José aurait en effet dérobé ses cartes bancaires et son téléphone afin d'avoir une réelle emprise sur elle. La victime a aussi subi plusieurs scènes de viol où participaient son propre fils ainsi que José. Cette dernière vivait un cauchemar et était surnommée par son bourreau la covid-19. Insultée et séquestrée, Julie a également vécu des scènes d'une violence extrême durant lesquelles José la brûlait avec des cigarettes, la tirait par les cheveux ou claquait sa tête contre le mur. Aujourd'hui, la victime est toujours marquée par les faits et a d'ailleurs été plusieurs fois hospitalisée en psychiatrie. Ainsi, son avocate sollicite 682 euros de frais médicaux et 5 000 euros de dommage moral.

Qualifié de manipulateur et de pervers narcissique auprès des spécialistes, José possède déjà des antécédents pour coups et blessures et ne s'attaque pas seulement aux femmes mais également aux enfants et aux animaux. Pour ces faits graves, le représentant du ministère public requiert une peine de 5 ans de prison ferme. Le jugement sera prononcé le 2 septembre.