Tournai: Vit'ale soutient ses aides-ménagers et ménagères... et le commerce local ! La section titre-service de l'ALE de Tournai offre à son personnel des City-Chèques à dépenser dans les commerces du centre-ville de la cité des Cinq Clochers.

C'est une belle initiative qui a été prise par Vit'ale, la section titre-service de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE) de Tournai. En effet, afin de soutenir le commerce tournaisien qui, comme les autres, a vécu des temps difficiles suite au confinement lié à la pandémie de Covid-19, l'organisme a décidé d'offrir des City-Chèques à ses 115 aides-ménagers et ménagères.



"La solidarité est chez nous quelque chose de très important, souligne Dorothée De Rodder, présidente de Vit'ale Tournai. On a eu envie de faire les choses autrement pour valoriser notre personnel et ces City-Chèques s'inscrivent parfaitement dans notre mentalité. Nos travailleurs reçoivent ainsi une aide supplémentaire qui pourra être utilisée dans le commerce de leur choix et auront donc l'occasion de (re)découvrir des commerces du centre-ville."



Le City-Chèque a une valeur de 5€. Vit'Ale a ainsi investi dans ces chèques pour un montant de plus de 8 000 €. "Nous répartirons ces différents City-Chèques de manière équitable au niveau de notre personnel." Les 115 travailleurs recevront ainsi ces chèques en fonction de leur temps de travail. Au minimum, un travailleur en recevra quatre, donc pour une valeur de 20€. Au maximum, il pourra en recevoir douze, soit pour une valeur de 60€.



Notons que Vit'ale prend très au sérieux le bien-être de son personnel. Ainsi, durant le plus fort de la première vague de la pandémie, le conseil d'administration a pris la décision de stopper les activités des titres-services et du personnel d'entretien du 18 mars au 11 mai. "On voulait absolument préserver notre personnel. On a donc pris cette décision d'un commun accord tout en poursuivant la rémunération de notre personnel sans passer par la case chômage économique qui aurait pu constituer une perte."