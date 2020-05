Le dossier comprend aussi les aménagements de la rue Royale et de la place Crombez.

On en sait plus à propos du projet de réaménagement du plateau de la gare de Tournai, qui mobilise différents acteurs. Il s’agit d’un dossier financé par l’Europe et la Wallonie.

Précisons que la réception des travaux est prévue pour 2023.

Pour mener à bien le projet de réaménagement du quartier de la gare, suite à une procédure de marché public, une équipe pluridisciplinaire a été désignée. L’équipe se compose du Studio Paola Vigano, architecte, urbaniste et prof d’urbanisme à Venise et à Lausanne, et du bureau SWECO.

Voici les aménagements programmés.

Parvis de la gare.

Le parvis de la gare est converti en une vaste esplanade piétonne minéralisée en lieu et place de la zone de circulation/stationnement en face du bâtiment de la gare. Quelques arbres ornementaux de belle taille y seront plantés : platanes, gingko et des arbres indigènes. Parallèlement à la façade de la gare, un calepinage de pierre bleue (de récupération) positionné dans le revêtement de pavés porphyres assure la connexion entre le porche de la gare et le parking SNCB (connexion est-ouest). Situé à gauche de la gare, un auvent, appelé portico, assure un usage confortable du parvis. Il permet l’accès à la gare ferroviaire, à la gare des bus et aux voies de trains. Le portico permet de se protéger de la pluie et du soleil. C’est l’équipement habitable qui manquait à l’espace public. La sortie du tunnel sous voies est prolongée sous la gare sur le parvis. Une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite et un jeu de niveaux imaginé pour les cyclistes et piétons permettent de descendre rapidement dans le tunnel. La nuit, l’ensemble du portico, en particulier la sortie du tunnel sous voies, est éclairé pour assurer la sécurité.

Parc et place Crombez

Le parc est restauré et est modernisé afin d’offrir un espace de jeu aux enfants et du mobilier urbain sécurisés. Les parterres sont reconfigurés et plantés soit de vivaces soit de graminées. Des arbres ornementaux indigènes complètent la végétation conservée. Le parc et la place sont agrandis pour s’aligner sur le Boulevard et les façades latérales. Une terrasse-jardin est positionnée pour assurer la connexion entre la gare et la rue Royale.

C’est une zone vivante, on s’y promène, s’assoit, s’attend, prend le soleil, un verre… La petite aubette et une fontaine à jets d’eaux agrémentent le parcours.

Les voiries à sens unique qui entourent la place Crombez sont réduites à 3,50 m de largeur. L’offre en stationnement est concentrée sur la Place Crombez (75 emplacements). Du côté occidental du parc, la chaussée est réduite à 2x1 bande de circulation de 3,35 m de large réalisée en pavés de porphyre oblongs. L’une des bandes est réservée à la circulation des bus en direction des boulevards. Du côté oriental du parc, la chaussée est réduite à une chaussée de 3,85 m de large dévolue à la circulation automobile vers le boulevard. Ces chaussées à sens unique sont longées d’accotements où le stationnement est autorisé. Ce côté du parc abrite un point d’apport volontaire de déchets (PAV) et des emplacements réservés aux voitures partagées.

Le patrimoine existant, le kiosque, la statue, la balustrade de la petite rivière et les arbres remarquables du parc sont restaurés et mis en évidence.

Rues Royale, des Jardins et du Bequerelle.

La rue Royale propose une perspective dégagée vers la cathédrale. L’objectif est de la rendre plus attractive pour les habitants, les commerçants et leurs clients ainsi que tous les usagers de la ville. L’aménagement proposé est sobre mais ambitieux via l’utilisation de pavés en porphyre, de pierres bleues et de dalles préfabriquées en béton. L’aménagement favorise entre autres la déambulation des personnes à mobilité réduite, mamans avec poussette, personnes âgées... La circulation piétonne est continue sur l’ensemble de la rue.

La chaussée est configurée en 2x1 bandes de circulation de 6,75 m de large réalisées en pavés de porphyre oblongs. Chaque bande de circulation est munie en son centre d’une zone en béton coulé en place de 0,6 m de large. Cette bande invite le cycliste à partager la voirie avec l’automobiliste au sein d’une zone 30.

Sur le côté ouest, le trottoir est dédoublé par une bande de béton lisse qui court depuis la gare jusqu’à l’Escaut et marque un itinéraire à privilégier entre la gare et l’intra-muros. Sur les deux côtés de la chaussée, les aires de stationnement sont délimitées par les arbres d’alignement, des liquidambars. Ces espaces sont évolutifs, flexibles et peuvent être affectés à d’autres fonctions : terrasses, marchés, braderie … Plusieurs séquences paysagères structurent la rue Royale. La première est l’accroche avec la place Crombez qui se traduit par la prolongation de la terrasse jardin, la continuité des matériaux, la transition de la trame

arborée et par l’alignement des arbres. La seconde séquence est un espace de transition en forme de triangle à l’intersection avec la rue du Becquerelle. Cet espace, le poumon vert de la rue Royale, est un jardin planté d’essences indigènes et d’un ginko. La dernière séquence débute par la placette du Carrefour Market et se prolonge dans la dernière partie de la rue Royale. Cette section de 11,5 m de large propose une circulation en sens unique vers l’Escaut. Cette section propose toujours des zones de stationnement et favorise un itinéraire piéton en rive occidentale via un trottoir plus large.

Evidemment, le dossier comprend aussi un volet mobilité, tandis que le stationnement et les espaces verts seront revus également, avec érables et tilleuls notamment.