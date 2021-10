Pour le conseiller communal Vincent Lucas, on aurait dû raser Tournai Expo au lieu de rénover le hall. L’échevin Philippe Robert n’est pas de cet avis.

Vincent Lucas (MR) a interpellé le collège communal sur un nouveau report du chantier du hall Tournai Expo. Il craint de revivre le même genre de mésaventure qu’à la Maison de la culture. “ L’inauguration était prévue en septembre 2018 et nous sommes déjà en septembre 2021. Pour Tournai Expo, c’est avec un grand étonnement que j’ai appris que le début du chantier était une fois de plus reporté suite à un problème de pollution pourtant connu de tous depuis plusieurs années vu les activités qui s’y sont déroulées avant la construction du hall, il y a plus de 30 ans ”.