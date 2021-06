Plus que jamais, la Ville de Tournai a besoin de l'avis, des idées et des expertises de ses citoyens afin d'identifier avec eux les enjeux et les projets qui feront de la cité des Cinq Clochers et de ses nombreux villages un territoire où il fait bon vivre ! La Ville de Tournai lance en effet la deuxième phase de l’élaboration de son Programme Communal de Développement Rural.



Pour cela, tous les citoyens qui le souhaitent sont invités à participer à deux groupes de travail. Ces derniers sont effectivement ouverts à tous et seront organisés en présentiel ! Dès lors, si la mobilité, la vie des associations, le patrimoine, la biodiversité, l’économie et la production locale sont des thèmes qui vous intéressent, l'occasion est parfaite pour venir partager vos idées et vos avis lors de ces deux ateliers participatifs animés par Espace Environnement.



Le premier atelier est consacré au district de Templeuve. Il se tiendra le mercredi 23 juin, à 18h30, au Chalet de Lamain, que l'on retrouve le long de la rue Louis Pion à Lamain. Les villages concernés sont Templeuve, Ramegnies-Chin, Blandain, Hertain, Lamain, Froyennes, Marquain, Orcq.



Le second aura lieu à la Ferme à Tertous à la rue Elisabeth à Vezon et sera consécré au district de Gaurain Sud. Les villages ici concernés sont Vezon, Barry, Gaurain-Ramecroix, Vaulx ainsi que Warchin et Chercq, deux villages faisant partie du District de Tournai.



Une inscription au préalable est néanmoins nécessaire via la plateforme de la Ville de Tournai, developpementrural.tournai.be. Durant cette deuxième phase de consultation, il est également possible de partager ses points de vue et idées d’actions en se rendant à partir du 14 juin jusqu’au 15 juillet sur la plateforme participative de la Ville.