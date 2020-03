Tournaisis: la zone de police a renforcé sa présence © BELGA Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Les forces de l'ordre regrettent le comportement de certains citoyens.

Alors que la zone de police du Tournaisis a renforcé sa présence sur le large territoire qu'elle couvre, soit les communes d'Antoing, de Brunehaut, de Rumes et de Tournai pour un total de 316m², elle déplore les comportements de certains citoyens ne respectant pas les mesures de confinement prises par le gouvernement fédéral ayant pour but d'enrayer la propagation du Covid-19.



"Nous regrettons de devoir verbaliser toutes les personnes qui enfreignent ces règles parce qu'elles ne comprennent pas la situation qui nous mine tous", souligne la police du Tournaisis sur Facebook.



De nombreux procès-verbaux ont ainsi dernièrement été rédigés pour des infractions telles que des ouvertures non autorisées, des rassemblements de personnes, le non-respect de la distanciation sociale, des déplacements inutiles, etc.



"Dans l'intérêt de tous, veuillez respecter les mesures imposées durant toute cette période de confinement."



La zone de police du Tournaisis insiste encore sur les règles élémentaires. "Restez chez vous, limitez vos déplacements au strict nécessaire et respectez impérativement la distanciation sociale et les règles d'hygiène."