Mais il vous est possible de vous évader sans risquer une sérieuse amende grâce à Visitwapi.be. En effet, grâce à ce site, vous pouvez découvrir les talents des chefs cuisiniers de Wallonie picarde et visiter la région de manière originale, le tout sans bouger de la maison. Différents axes ont été choisis.

" Que ce soit la visite virtuelle d’un musée, la rencontre en ligne avec un chef de la région ou la découverte des produits du terroir et des plus beaux coins de notre région, les nouvelles actions de la maison du tourisme valorisent les atouts touristiques de la Wallonie picarde. L’objectif est d’apporter des moments conviviaux et d’échange aux Wallons picards, de mettre en avant les talents locaux et de donner envie de découvrir plus tard en direct les richesses de la Wallonie picarde lorsque le confinement sera terminé ", explique Séverine Stiévenard, la responsable du marketing.

Dans la rubrique "Cuisiner local et de saison avec les chefs " , Visitwapi partage les meilleures recettes de nos Wapichefs. De quoi inspirer les habitants à utiliser les produits de terroir pour se préparer de bons petits plats.

La galerie "Portraits de chefs" rassemble toutes les photos de chefs qui ont participé au défi qui consistait à publier sur les réseaux une photo d’eux en plein travail.

C’est une belle façon de soutenir le secteur avec des photos positives pour donner envie à la population de retrouver au plus vite le chemin de leurs restaurants préférés.

Dans "Les comptoirs de produits régionaux", Visitwapi reprend les bonnes adresses pour continuer à s’approvisionner en produits frais pendant la crise. La liste n’est pas exhaustive et évolue au fil des jours.

Cette période de Pâques est aussi cruciale pour nos artisans chocolatiers dont certains se sont arrangés pour pouvoir assurer les livraisons de chocolat. Les dispositions sont à consulter en ligne.

Découvrez les plus belles images de Wallonie picarde grâce aux photos et dessins de tous. Le challenge #FenetreSurLaWapi lancé par la maison du tourisme invite petits et grands à partager des photos de la Wallonie picarde prises de chez eux. Un joli cours d’eau, des champs à perte de vue, de jolies façades, un monument, un clos paisible, des bourgeons qui éclosent…

C’est le moment de faire preuve de curiosité et de voyager à travers les fenêtres de nos voisins.

Pour participer au challenge #FenetreSurLaWapi, il suffit de partager ses photos sur Facebook ou Instagram en utilisant les #FenetreSurLaWapi et #IloveWapi et en identifiant @visitwapi.

Les plus belles photos et les plus originales seront repostées sur nos réseaux sociaux et partagées sur le site Visitwapi.

La Wapi vue par les pros

L’action "Wapi vu par les pros" s’adresse aux photographes amateurs ou professionnels de Wallonie picarde qui ont certainement une banque d’images très riche et qualifiée de photos prises dans la région. La maison du tourisme de la Wallonie picarde les invite à partager sur les réseaux leurs photos de patrimoine ou paysages emblématiques du territoire.

Partagez vos plus belles photos sur Facebook ou Instagram en utilisant les #VisitWapiAtHome et #ILoveWapi et en identifiant @visitwapi et éventuellement votre nom sur les photos. La maison du tourisme recontactera les photographes pour un achat éventuel de photos pouvant enrichir sa propre banque d’images.

Pour les enfants

Un concours de dessin destiné aux enfants de 5-12 ans sur la thématique "La Wallonie picarde, destination nature" a été lancé le 20 mars et s’enrichit d’un lot : 10 bons d’achat d’une valeur de 20 € à valoir dans les chocolateries du territoire. Les 10 gagnants seront sélectionnés par tirage au sort. Toutes les informations sur le concours sont disponibles sur Visitwapi.be et sa page Facebook.

Découvrez aussi virtuellement à votre rythme les 77 sites touristiques patrimoniaux et muséaux de la région. À suivre en ligne avec le #VisitWapiAtHome.

Deux fois par semaine sur Facebook, la carte touristique de la Wallonie picarde dévoile une de ses 23 communes à travers des anecdotes, des Le saviez-vous, des jeux, des devinettes, des infos insolites. Ces posts ludiques et culturels s’accompagnent tour à tour de bricolages pour les enfants.

En plus de la carte à découvrir, un focus particulier sur les attraits naturels de la Wallonie picarde sera aussi apporté à travers les publications de la page.

Pour les professionnels du tourisme, sachez qu’un groupe Facebook a été créé pour informer le secteur des actions et mesures en cours. Il regroupe 150 membres principalement issus du secteur Horeca et publie des informations plusieurs fois par semaine pour soutenir et relayer les initiatives locales. Tous les professionnels du tourisme de Wallonie picarde sont invités à rejoindre le groupe : Facebook.com/groups/PROvisitwapi/