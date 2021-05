Toutes les informations à portée de main des futurs parents grâce à l'appli maternité du CHwapi Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Accessible gratuitement à tous les futurs parents, cette application offre toute une série d'informations pratiques et concrètes pour la grossesse et l'accouchement jusqu'au retour à la maison. © D.R.

C'est une application novatrice, complète et particulièrement pratique que le Centre Hospitalier de Wallonie picarde propose désormais aux futurs parents ! Imaginée par la maternité, construite par toute une équipe pluridisciplinaire et développée par l'entreprise tournaisienne Bside, l'appli maternité offre un véritable accompagnement personnalisé au service des mamans, des bébés et même des papas !



"Grâce à cette application, les futurs parents disposeront d'un outil de qualité leur permettant d'accéder à portée de main aux informations de nos spécialistes", souligne Florence Bonneel, chargée de projet.



Comme l'explique le Dr Marc Wayembergh, médecin chef maternité - gynécologie-obstétrique, les futurs parents se posent souvent plein de questions. "Ils aiment également connaître le développement de leur bébé. L'appli permet de donner toute une série d'informations à ce sujet. Par exemple, on a dans cette application, une explication de l'échographie au premier, deuxième et troisième trimestres avec ce qu'on peut voir et avec les limitations de ces échographies. On leur dit notamment que seulement 80% des anomalies peuvent être dépistées."



On y retrouve également un volet sur les médicaments qui peuvent être prescrits durant l'accouchement ou la grossesse. "On parle par exemple des vaccins comme celui contre la coqueluche qu'on donne en fin de grossesse pour que le bébé soit déjà protégé à la naissance. Il y a aussi le vaccin très connu actuellement, celui contre la Covid-19, qui est devenu une indication puisqu'une patiente enceinte est reconnue à risque et donc prioritaire."



L'application donne la possibilité d'envoyer des informations en temps réel. "Dès que quelque chose de nouveau arrive, un message est transmis via l'application. Cela nous permet d'accompagner les futurs parents de façon plus efficace."



Les futurs parents pourront également y retrouver plein de conseils et astuces comme le souligne Fanny Casier, sage-femme en chef. "Tous les textes présents sur l'appli ont été rédigés par une équipe pluridisciplinaire composée de gynécologues, pédiatres, sages-femmes, kinés, secrétaire, psychologues, etc. Tout le monde a participé pour que cette application soit la plus complète possible. On donne plein de petites informations au sein du CHwapi mais également à l'extérieur comme pour l'obtention des allocations familiales. Tout ce qui va faciliter la vie des futurs parents. Quelle que soit la question qu'on se pose, la réponse sera normalement à retrouver au sein de l'application."



Les futurs parents pourront même y retrouver des petites vidéos, des tutos, pour toute une série de choses comme pour apprendre à donner le bain. "On va continuer à alimenter cette application, notamment au niveau des tutos."



Pour utiliser l'application, rien de plus simple ! Il suffit d'inscrire la date d'accouchement prévue et toutes les informations seront alors fournies en temps réel durant les quarante semaines de la grossesse. Les futurs parents pourront encore y retrouver des informations pratiques, un petit top des prénoms les plus donnés en 2020 au sein du CHwapi, un calendrier de grossesse, des quiz, tous les numéros utiles, etc.



Pour conclure, signalons que cette application est ouverte gratuitement à tous, même pour les mamans qui n'auraient pas prévu d'accoucher au CHwapi. "Certaines applications sont cadenassées à certains hôpitaux, ici ce n'est pas le cas", confirme Florence Bonneel.