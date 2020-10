Toutes les représentations et activités de la Maison de la Culture suspendues jusqu'au 19 novembre Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une décision qui fait suite aux annonces gouvernementales du week-end dernier pour la lutte contre la propagation de l'épidémie. © DELFOSSE

Les membres du bureau du conseil d'administration et l'équipe de la Maison de la Culture de Tournai se sont concertés ce week-end ainsi que ce lundi 26 octobre afin d'examiner en urgence la situation actuelle, rythmée par les annonces gouvernementales du week-end dernier pour lutter contre la propagation de l'épidémie.



Ainsi, face à l'aggravation de la crise sanitaire, la Maison de la Culture a décidé de prendre ses responsabilités et a pris certaines dispositions.



"Nous avons pris l'initiative de fermer les portes de la Maison au public dès ce mardi 27 octobre et ce jusqu'au 19 novembre inclus. Toutes nos activités sont donc suspendues durant cette période", déclare l'équipe de la Maison de la Culture.



Si cette fermeture temporaire n'a pas été édictée par les autorités, les responsables de la Maison de la Culture rappellent qu'il en va de leur responsabilité citoyenne de participer à l'effort collectif et de contribuer à réduire la propagation du virus en limitant les contacts les uns avec les autres.



"Nous mettons tout en œuvre afin de reporter le plus possible de représentations, séances d'ateliers, expositions, ..., au cours de cette saison ou lors de notre prochaine saison culturelle. Cette crise a considérablement changé nos vies: nous devons, toutes et tous, ensemble, nous adapter. Nous sommes particulièrement reconnaissants et apportons tout notre soutien aux personnes qui se battent quotidiennement en première ligne. Soyons prudents, solidaires et prenons soin les uns des autres."



En pratique, plusieurs possibilités s'offrent aux personnes en possession d'un ticket pour un spectacle qui était programmé durant cette période. Elles peuvent soit conserver leur place, soit l'échanger pour un autre spectacle de cette saison sous réserve de places disponibles, soit créer un porte-monnaie virtuel avec la valeur se rapportant à la place en question ou soit introduire une demande de remboursement par mail via billeterie@maisonculturetournai.com.



Concernant les ateliers, tout est mis en œuvre pour que les séances annulées soient reportées à d'autres dates pour que le nombre d'ateliers prévus durant cette saison soit conservé.



Enfin, l'équipe de la billetterie est en télétravail. Son bureau d'accueil est donc inaccessible. Elle répondra cependant aux questinos par téléphone au 069.253.080 du lundi au vendredi de 9h à 16h. Il est cependant conseillé de privilégier l'envoie des demandes par mail.