Monsieur le bourgmestre, quelle est l’offre actuelle du TECsur la commune de Celles?

La ligne 97 relie Tournai à Renaix et passe par les villages d’Escanaffles et Pottes, elle est bien fournie avec des trajets réguliers et onze arrêts sur le territoire de l’entité. Une autre ligne (la 483) assure la liaison entre les deux mêmes villes en passant par Molenbaix et Celles, mais elle est bien moins fournie.Il en existe aussi une troisième (ligne 9) qui relie Tournai à Ath en passant par Velaines et Popuelles, peu fournie également.