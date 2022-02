Cette rue, normalement animée par de nombreux touristes et fidèles Tournaisiens, se déserte laissant ses commerçants dans le désarroi le plus total. "C'est bien triste de travailler dans ces conditions mais nous nous épaulons entre nous. Certains magasins ne vont malheureusement pas tenir", poursuit Royal primeurs. "Ce chantier nous impacte considérablement. Les clients évitent la rue Royale d'abord, pour la simple et bonne raison que pour se garer, c'est l'épreuve du combattant. Ces derniers doivent se garer plus loin ou doivent enfreindre les règles de stationnement pour venir chez nous. De plus, lorsque la météo est maussade, c'est encore pire. Nous sommes heureux quand nous voyons une personne entrée dans nos boutiques". "C'est très mal indiqué"

Bien que ces commerces payent largement les pots cassés, ils sont bien conscients que ce projet est indispensable pour l'avenir du centre-ville. "Fort heureusement, nous recevons régulièrement un courrier de la Ville de Tournai afin de nous faire part de l'avancée des travaux. La communication à l'égard des commerçants est bien organisée. Par ailleurs, cela devrait être davantage le cas pour le peu de citoyens qui empruntent la Rue Royale", explique la gérante du magasin de fruits et légumes.

Effectivement, toujours selon cette commerçante, la communication au sein même des travaux reste inexistante. "C'est très mal indiqué. En général, les clients ne savent pas par où passer. De plus, ces derniers doivent traverser des planches en bois ou des espèces de tôles qui bougent et qui sont loin d'être sécurisantes. Les personnes à mobilité réduite me disent même qu'elles n'osent pas les franchir", conclut la responsable.

Dès la mi-septembre, un important chantier de réaménagement du quartier de la gare et de la rue Royale a démarré. Même si ces travaux sont inévitables, les commerçants se mordent aujourd'hui les doigts., indique le responsable de l'établissement Adventure House.", précise la gérante de Royal primeurs, spécialisée dans la vente de fruits et légumes.