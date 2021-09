Dès ce premier septembre, le parc Crombez n’est plus accessible et le stationnement des véhicules est interdit sur le pourtour. En revanche, la place Crombez sera à nouveau libre d’accès, et ce, afin d’octroyer des places de stationnement supplémentaires aux usagers de la rue Royale, dont les tronçons seront prochainement en travaux.

Une première réunion d’information (il y en aura d’autres) a été organisée lundi soir pour les commerçants. Objectif : créer un climat propice au dialogue. Outre les infos sur le chantier, un volet “ aides et indemnités ” a été abordé. Pour les riverains (rue Royale et quartier de la gare), une réunion est prévue le mercredi 8 septembre à 18 h à l’hôtel de ville. De quoi s’informer sur les prochains travaux, sur les déviations, etc. Pour tous les usagers, un panneau d’information sera également placé à proximité de la place Crombez.

Enfin, pour marquer le “top départ”, la Ville de Tournai invite les habitants du quartier, ses commerçants, ses usagers ainsi que l’ensemble des partenaires du projet à un petit-déjeuner convivial le lundi 13 septembre, à 9 h, dans le parc entre les avenues Van Cutsem et des Frères Haeghe.

Entre-temps, tronçon par tronçon, les chantiers se seront enchaînés. En commençant par “ l’autre bout ”. À partir de la mi-septembre, le tronçon allant du pont Notre-Dame à la rue des Campeaux sera en travaux. Attention, dès le 7 septembre, une campagne de sondages sera effectuée dans ce tronçon afin de déterminer exactement la position des impétrants (eau, gaz, électricité). 3 à 4 tranchées d’1 m 50 seront réalisées de manière transversale, de façade en façade.