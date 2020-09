Travaux sur le pont Delwart à Tournai: respectez la signalisation mise en place pour votre sécurité Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Certains piétons se mettent en danger en s'engageant, à contresens, sur la voie de circulation. © Scaldistournai

Depuis quelques jours, le pont Delwart est en travaux au sein de la cité des Hurlus. Une signalisation et une déviation ont ainsi été mises en place à l'égard des piétons afin d'assurer leur sécurité.



Malgré cela, les ouvriers ont constaté que de très nombreux piétons s'engagent en contresens sur la voie de circulation. "Certains tentent aussi de traverser le pont en franchissant les grilles et murs Jersey apposés su le tablier du pont, et donc en pénétrant sur une zone de travaux où, notamment, une grue est en opération", déplore ce jeudi matin Scaldistournai, chargé de la communication de la modernisation de la traversée de l'Escaut.



Les services de police du Tournaisis vont alors renforcer la prévention et les contrôles et, si nécessaire, rappeler à l'ordre les contrevenants pour leur propre sécurité.



"Pour franchir l'Escaut au niveau du pont Delwart, il y a lieu, durant la période des travaux, d'emprunter le trottoir situé en aval, côté station-service, en traversant le boulevard Delwart depuis le passage piéton du rond-point de l'Europe ou d'Imagix."