Le 7 décembre 2020, Frédéric aurait porté des coups à l'égard de son beau-fils, Guy, âgé de seulement 5 ans. Ce mardi après-midi, son jugement a été prononcé au sein du tribunal correctionnel de Tournai. Un sursis probatoire avait été sollicité par le conseil du prévenu. Toutefois, cette demande a été refusée au vu de la gravité des faits et de la non prise de conscience de Frédéric. Ainsi, une peine forte et sévère a été prononcée soit, 37 mois de prison.

Pour rappel, le beau-père de l'enfant s'en est violemment pris à l'enfant car, il tapait dans les portes. " Je ne le supportais plus son comportement. Sous l'effet de l'alcool, je l'ai secoué. C'est à la maman de faire son éducation et pas à moi son beau-père. A l'âge de 5 ans, il se nourrissait encore au sein de sa mère. C'est quand même pas croyable", avait indiqué Frédéric. A l'arrivée des services de police, ils ont constaté que Guy était complètement terrorisé et portait un pyjama déchiré dont les boutons avaient été arrachés.

"Quand on lit l'audition de la compagne, Guy aurait été soulevé et collé au mur. Le prévenu aurait lancé un plat de brocolis sur sa tête en plus de balancer des menaces comme: Je vais te tuer car je te déteste", avait précisé le représentant du ministère public. Le même jour, le prévenu aurait malmené sa compagne. En cassant une table, il l'aurait involontairement blessée au niveau du tibia.

Le représentant du ministère public a souhaité l'arrestation immédiate du prévu. Le conseil de Frédéric, présent à l'audience, a indiqué que son client s'occupait encore d'une enfant en bas-âge, l'arrestation immédiate semblait donc inappropriée.