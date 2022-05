Le 8 août 2021, le prévenu est une nouvelle fois interpellé par les services de police sur la terrasse d'un café avec de la cocaïne. Une prévention qu'il n'a pas contestée mardi après-midi devant la juge Tabet.

En état de récidive, le représentant du ministère public a requis une peine de 6 mois de prison. "Comme si je n'en avais pas encore assez", a répliqué Myrian. "Actuellement, j'ai cessé toute consommation".

Au niveau du conseil de la défense, il a été mis en exergue qu'il s'agit exclusivement de faits de détention et non de vente. "Marqué dans sa jeunesse par différents deuils, mon client cherche en quelque sorte à oublier son vécu dans la drogue. Dès sa sortie, il compte prendre contact avec des médecins ou encore des psychologues afin de sortir de sa dépendance". Une peine la plus modérée possible a donc été sollicitée. " Une peine de 6 mois de prison ne va certainement pas l'aider à sortir de ce cercle vicieux". Le jugement sera prononcé le 14 juin prochain.