Jean-Christophe est poursuivi par le tribunal correctionnel de Tournai pour des coups volontaires portés à l'égard d'un mineur, nommé Mattéo. Le 13 avril 2019, une dispute a éclaté entre le fils du prévenu et le mineur de 15 ans.Dans ses déclarations, Mattéo a précisé que Jean-Christophe s'était présenté à son domicile deux jours après, afin de s'excuser.a précisé le prévenu à la barre.De plus, le mineur de 15 ans a précisé qu'il avait contacté la police. Ses dires ont été vérifiés et ils s'avèrent mensongers.

"Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit"

La dispute ne s'est malheureusement pas arrêtée là. David, le beau-père de Mattéo est arrivé sur place. "Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, j'ai directement reçu des coups et une bagarre s'en est suivi". Un voisin, témoin de la scène a d’ailleurs fait part du même constat que Jean-Christophe.

Au vu des explications données lors de l'audience et des fausses déclarations de la partie civile, le représentant du ministère public a requis l'acquittement à l'égard de Jean-Christophe. Toutefois, en ce qui concerne David, absent à la barre du tribunal, une peine d'un an a été sollicitée. Du côté de son conseil, une peine de travail ou un sursis probatoire a été réclamée. Le jugement sera prononcé le 7 juin.