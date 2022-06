Max (prénom d'emprunt) se trouvait à la barre du tribunal de Tournai ce lundi après-midi après avoir formé opposition à un jugement qui le condamnait à un an de prison. Le jeune homme de 25 ans est par ailleurs, accusé d'avoir porté des coups le 29 juin 2019, auprès du jeune Fred (prénom d'emprunt) dans le centre-ville de Tournai.

"Je ne sais même pas dire ce qu'il s'est vraiment passé".



"Nous étions tous les deux fortement alcoolisés au moment de l'altercation", a déclaré Max lors de l'instruction d'audience. "Je ne sais même pas dire ce qu'il s'est vraiment passé et les raisons de ce conflit". Le jour des faits, le prévenu aurait porté plusieurs coups assez violents au niveau du visage de la victime. Max possède en outre, un casier judiciaire bien rempli notamment pour des faits de vols et de coups et blessures. Sans avocat pour le défendre à la barre du tribunal correctionnel, le Tournaisien a donc sollicité un sursis et non une peine de travail.



Le représentant du ministère public ne s'est pas opposé à cette mesure. Le jugement sera prononcé le 12 septembre prochain.