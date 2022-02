Christophe, âgé de 48 ans, ne semble pas supporté les effets de l’alcool. Et pour cause, il devait s’expliquer pour des faits de violence au tribunal correctionnel de Tournai.“Lors d’une soirée entre amis, j’ai eu un comportement déplacé à l’égard d’une jeune femme”, a expliqué le prévenu.

Alcoolisé, l’homme aurait effectivement pris la victime par le cou et l’aurait obligé de se soumettre à lui. “Aujourd’hui, je me trouve vraiment honteux. C’est un comportement qui me dégoûte et qui m’est étranger”. Selon les témoins présents lors de cette fameuse soirée, certains d'entre eux auraient été interpellés par les propos de Chrisophe mais n'ont pas aperçu clairement cette scène de violence.

"Ces faits sont consternants”

Déjà condamné pour des faits de violence en 2016, le représentant du ministère public ne s’oppose tout de même pas à une mesure de faveur. Ce dernier déplore également que le prévenu n’ait pas présenté ses excuses auprès de la victime.

“Ces faits sont consternants”, a expliqué Maître Rivière. “Je comprends que cette jeune fille a eu très peur. Mon client a toujours reconnu les faits. Durant son audition, Christophe affirmait ceci: je suis choqué de mon attitude. Je voudrais rencontrer la victime afin de m’expliquer”.

“Finalement, cette entrevue n’a jamais eu lieu et c’est pour cette raison que nous sommes ici devant vous”, a poursuivi l’avocat de la défense. Maître Rivière a ainsi sollicité à titre principal un sursis et à titre subsidiaire un sursis probatoire. Le jugement sera prononcé le 22 mars.