"Je consomme encore de temps à autre. Comme je compte débuter une formation d'agent de sécurité, je compte bien cesser cette mauvaise habitude". Lors de la perquisition au sein de son domicile, 2 grammes de cannabis ainsi que 36 boulettes ont été retrouvés.

Un véritable électrochoc

"Stacy a directement reconnu les faits et précise vendre à des amis et des connaissances", a indiqué le représentant du ministère public durant son réquisitoire. "Toujours selon ses dires, un certain Mathieu l'aidait à concevoir les boulettes, car elle était dans le plâtre".

Possédant un antécédent jeunesse, Stacy n'a non plus pas respecté les conditions en matière de médiation. "J'entends bien que la prévenue a évolué et que sa présence à la barre a été un électrochoc", a poursuivi le représentant du ministère public. Une mesure de faveur a donc été sollicitée à l'égard de Stacy. Quant à Mathieu, il risque un an de prison. Le jugement sera prononcé le 25 avril.