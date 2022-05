En sa possession, il aurait retiré la somme de 920 euros. A la barre, Ludovic a fermement contesté le vol.. Toutefois, comme le prévenu était contrarié des circonstances de cette séparation, il a décidé d'effectuer toutes les opérations dont il avait besoin.", a indiqué Ludovic.

Lors de sa première audition auprès des services de police, le prévenu a déclaré qu'il ne s'agissait pas de lui sur les caméras de surveillance. "Stressé, j'ai complètement perdu mes moyens", a poursuivi l'individu. "A la suite de ma condamnation, j'ai aujourd'hui peur de retourner en prison et de ne plus jamais revoir mes enfants". Actuellement en maison d'accueil pour hommes, Ludovic tente de reprendre sa vie en main et voit ses filles une semaine sur deux.

"L'honnêteté est quelque chose qui doit payer"

Après avoir attentivement écouté les déclarations de Ludovic, le représentant du ministère public a sollicité l'acquittement en ce qui concerne le vol. "L'honnêteté est quelque chose qui doit payer et j'ai l'impression que Monsieur assume ses actes devant nous". Une peine de travail a par ailleurs, été réclamée pour l'argent dérobé. Le conseil de la défense semble être du même avis, puisque la même peine a été demandée. Le jugement sera prononcé le 7 juin prochain.