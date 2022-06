Cependant, dans ses déclarations, Gwendoline précise avoir bien reçu un coup direct au niveau du ventre. "Jamais je n'aurai fait cela", a répliqué le prévenu. "Elle a inventé cette histoire peut-être pour me mettre hors du domicile plus facilement". Selon les services de police, lors de leur intervention, la victime semblait réellement apeurée et choquée par ce qu'elle venait de subir.





Pour le représentant du ministère public, "c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Je ne vois pas quel intérêt à la victime de mentir. De plus, la compagne du prévenu a expliqué lors de son audition que le prévenu utilisait fréquemment la violence". Une peine de six mois de prison a donc été requise. L'avocat de la défense, quant à lui, a expliqué "qu'aucun élément objectif n'est retrouvé dans ce dossier. A l'arrivée des policiers sur place, ils n'ont constaté aucun coup sur la victime mais seulement dans la porte. Le seul argument qu'on avance c'est, quel intérêt à la compagne de mon client de mentir". Une suspension simple du prononcé et une peine de travail ont été sollicitées. Le jugement sera prononcé le 28 juin.

Emmanuel est poursuivi par le tribunal correctionnel de Tournai pour plusieurs préventions dont la détention de cannabis et des coups portés à l'égard de sa compagne alors, enceinte de quatre mois. A la barre, l'homme de 30 ans a contesté avoir donné un coup de pied dans le ventre de Gwendoline. "", a indiqué Emmanuel. "