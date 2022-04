David (prénom d’emprunt) est poursuivi par le tribunal correctionnel de Tournai pour importation, détention et vente de cannabis. A la barre, le prévenu a contesté formellement la vente. “Nous sortions de la période covid”, a expliqué David, les yeux remplis de larmes. “Ma femme était enceinte et l’arrivée du petit m’effrayait. Je pensais que nous n’allions pas nous en sortir financièrement. On m’a donc proposé d’aller chercher de livrer des produits stupéfiants”.

Au total, le prévenu a effectué deux trajets. Lors du premier, il a obtenu la somme de 800 euros. Au second, il n’a pas atteint son but puisqu’il a été interpellé par les services de police. Effectivement, le 20 novembre 2020, dans le cadre d’un simple contrôle routier, David ne s’est pas arrêté et tenté d’échapper à la police. S’ensuit une course-pousuite où le prévenu empruntera même une piste cyclable et doublera de nombreux véhicules sans mettre son clignotant. Une fois le véhicule intercepté, les services de police ont découvert plus d’un kilo de cannabis camouflé dans un sac ainsi que la somme de 3 000 euros dissimulée sous un siège. Durant son audition, le jeune homme confiera “une histoire totalement rocambolesque”, selon la juge Laus. Pour en venir, aux véritables faits.

Sa femme n’est pas au courant de son trafic

Le représentant du ministère public a requis à l’égard de David une peine de 18 mois de prison. Toutefois, il ne s’oppose pas à un sursis. “Aujourd’hui, mon client possède une vie stable”, a indiqué le conseil de la défense. “Avec l’arrivée de cet enfant, il savait que cela allait engendrer un certain coût. Ayant lui-même eu une enfance difficile, il craignait que son nouveau-né n’obtienne pas des besoins nécessaires à son bonheur. À l’heure actuelle, sa femme n’est toujours pas au courant des faits”.

Honteux et stressé de devoir s’arrêter à la case prison, David, en accord avec son avocate, a sollicité un sursis simple ou une peine de travail. Le jugement sera prononcé le 19 mai prochain.