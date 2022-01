Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné Luc (prénom d'emprunt) à 10 mois de prison pour détention et vente de cannabis. En août 2018, Luc et son associé ont décidé de créer une SPRL à Tournai. Baptisé, CBD For you, ce commerce était spécialisé dans les produits à base de Cannabidiol. Ce type d'établissement est effectivement autorisé en Belgique à condition que le taux de THC soit impérativement inférieur ou égal à 0,2%.

En recevant une commande de son fournisseur, Luc et son associé sont interpellés par l'odeur et l'aspect de cette dernière. "Nous avions aucune certitude sur le produit. C'est pour cette raison que nous attendions une analyse du laboratoire pour être certain que le produit soit conforme", avait indiqué le prévenu. Pour le tribunal de Tournai, ses déclarations manquent aujourd'hui de crédibilité.

Une perquisition avait été effectuée aux domiciles de Luc et de son associé. Sur les lieux, les services de police avaient retrouvé des produits stupéfiants dans une garde-robe et une remise. Malgré que le prévenu soit déjà connu pour des faits de stupéfiants il y a 10 ans, ce dernier avait précisé devant la barre "qu'il n'avait aucun contact avec le milieu de la drogue". Son avocat avait ainsi sollicité l'acquittement ou la suspension simple du prononcé. Le tribunal correctionnel de Tournai ne s'est donc pas tourné vers cette mesure. Le prévenu ayant déjà bénéficié d'une suspension doit aujourd'hui être rappelé à l'ordre.