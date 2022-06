Diagnostiqué comme schizophrène, Julien (prénom d'emprunt) comparaissait à la barre du tribunal correctionnel de Tournai après avoir formé opposition à un jugement qui le condamnait à deux ans de prison. L'homme est poursuivi pour de nombreuses préventions dont des faits de vols avec violence mais également de coups et blessures. Le 12 janvier 2019, au sein d'un supermarché, le prévenu a dérobé un bien et a fait semblant d'être armé pour garder l'objet en sa possession. A l'instruction d'audience, Julien a déclaré ne pas se souvenir ...Il en va de même pour les faits du 9 janvier 2018, à Lessines où le prévenu a dérobé dans une voiture, portefeuille, caisse de pommes et siège auto.

Josiane (prénom d'emprunt) et son fils ont également été les victimes de Julien. Alors qu'elle raccompagnait son fils à sa voiture, ils ont tous les deux été pris à partie par le prévenu. Il s'est d'ailleurs montré violent en portant plusieurs coups. "Josiane, je ne m'en rappelle pas du tout. Quant à son fils, il m'a donné aussi des coups", a tenté d'expliquer vaguement le jeune homme. Le tribunal correctionnel poursuit également Julien pour avoir adressé des menaces écrites à l'égard de sa mère. "J'avais demandé 10 euros à prêter, elle a refusé. Je me suis donc mis en colère".

Le conseil du prévenu précise que Julien a bien commis l'intégralité des faits. "Mon client ne possède que des minces souvenirs. C'est un peu Jekyll et de M. Hyde, il peut se montrer calme, apaisé mais peut aussi se comporter comme une fury". Suivi par un psychiatre et ayant déjà séjourné dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, Julien risque une peine de deux ans de prison assortie d'un sursis probatoire. "Il a besoin d'être sanctionné et aidé", a conclu le représentant du ministère public. Le jugement sera rendu le 8 septembre.