"J'étais bien conscient que de nombreux éléments posaient problème. D'ailleurs, j'ai voulu régler tout cela bien avant. Cependant, financièrement, cela m'était impossible et le confinement n'a rien arrangé. Désormais, ce ne sont que des mauvais souvenirs. Tout est rentré dans l'ordre au sein de mon nouvel établissement notamment, avec un personnel à la hauteur".

Une amende de 2 500 euros

Le représentant du ministère public s'est montré clément et n'a donc pas requis une peine d'emprisonnement. Il a tout de même sollicité une amende s'élevant à 2 500 euros. En possession de plusieurs photos de l'ancien et du nouveau commerce, l'avocate de Joseph a déclaré que son client était dépassé par la situation. "Son précédent local était mal entretenu et mal équipé. Aujourd'hui, il est au sein de ce tribunal pour expliquer que la situation a complètement changé. Joseph a fait l'achat d'un nouvel établissement dans lequel pas mal de frais ont été faits".

Toujours selon l'avocate du prévenu, l'amende sollicitée par le procureur du Roi est excessive. Elle a donc demandé que la somme soit revue. Le jugement sera prononcé le 6 décembre.