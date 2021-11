Devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai, Théo a déclaré avoir donné deux gifles à Mélissa avant de la pousser dans les escaliers. "Elle a commencé à me frapper à la tête avec un bâton à la suite d'une dispute. J'ai simplement voulu me défendre". Dans un enregistrement relevé par la police, le prévenu a déclaré à son fils qu'il ne reverrait plus sa mère. Selon Théo, c'était simplement pour prévenir qu'il voulait la garde exclusive.

Aucun respect pour les femmes

Après la séparation du couple, le prévenu n'a pas lâché l'affaire. Théo a ainsi harcelé Mélissa de revenir avec elle et passait fréquemment en scooter devant son domicile pour surveiller ses agissements. Pour le représentant du ministère public, le prévenu n'a aucun respect pour les femmes. Malgré ses nombreux antécédents pour coups et blessures, "Théo n'a toujours rien compris". Une peine de 15 mois de prison a donc été requise.

L'avocate de la jeune femme a sollicité un dommage moral de 2 500 euros. Quant au conseil de la défense, il a plaidé un sursis simple ou un sursis probatoire. Celui-ci a également déclaré que la situation était aujourd'hui apaisée. Le jugement sera prononcé le 6 décembre prochain ...