Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai a condamné la jeune Julia (prénom d'emprunt) à une peine de travail de 150 heures pour avoir agressé deux accompagnateurs de train en gare d'Enghien. Les faits, requalifiés en coups simples, ont été considérés comme établis. Malgré une suspension simple du prononcé sollicitée par l'avocate de la défense, le tribunal a jugé qu'une peine de travail sera davantage adéquate pour faire comprendre à la prévenue les conséquences de ses actes.

Pour rappel, le 15 décembre 2018, deux accompagnateurs de train ont été agressés par une jeune femme qui ne respectait pas les règles. "Ce jour-là, je devais me rendre à Lille pour rendre visite à mon compagnon. A la dernière minute, mon train a changé de voie. Je me suis donc précipité dans un wagon sans savoir que c'était la 1ère classe", a précisé la prévenue. "Rapidement, j'ai été contrôlée par un accompagnateur de train qui me proposait de payer un supplément de 10 euros ou une amende de 75 euros. N'ayant rien d'autre que ma carte bancaire, il était impossible pour moi de payer. L'accompagnateur a alors pris mon billet de train sans aucune raison valable", avait indiqué la jeune femme durant l'audience.

Une fois à l'arrêt, Julia avait poursuivi l'accompagnateur sur le quai afin de récupérer son ticket de train. Selon plusieurs témoins, la prévenue avait même agrippé l'écharpe de l'accompagnateur. Très vite, une de ses collègues est arrivée sur les lieux pour lui venir en aide avant que Julia ne se laisse tomber en criant qu'elle avait été agressée. "Elle faisait un vrai cinéma", avait précisé un témoin.

Selon la prévenue, ces révélations étaient totalement fausses. "J'étais hystérique car j'avais subi un harcèlement. Effectivement, certains propos ont été tenus à mon égard. L'accompagnatrice m'a frappée avec des clés au niveau de la bouche".

Si Julia ne respecte pas les 150 heures de travail, elle devra exécuter une peine de prison d'un an.