Ce lundi après-midi, Dylan (prénom d'emprunt) était présent au sein du tribunal correctionnel de Tournai pour prendre connaissance de sa peine. Déjà en prison pour 37 mois à la suite de sa participation à un trafic de drogue, le prévenu avait détenu des grandes quantités de cannabis dans sa cellule. Au fur et à mesure, les doses se faisaient de plus en plus importantes passant de 0,7 grammes à 33 grammes.

“J’ai toujours été un grand consommateur. A l’époque je fumais 15 joints par jour. En prison, c’est très difficile d’arrêter”. Lorsque le tribunal avait demandé à Dylan comment il se procurait cette drogue, il avait expliqué: “Je l’ai trouvée par terre, au couloir qui amène à la pièce des visites”.C’est notamment suite à la visite de son paternel que de la drogue a été découverte dans sa cellule. Et pour cause, le père de Dylan est aussi connu de la justice pour des faits de stupéfiants.

L'avocat de la défense avait insisté sur le fait qu'il n'était pas judicieux de rajouter de la prison à son client. “Ces faits nous prouvent bien que la prison est loin d’être un centre de cure". Le conseil de Dylan a donc sollicité un sursis.

Le tribunal correctionnel de Tournai a pris en compte les multiples antécédents du prévenu et juge qu'une peine de travail de 250 heures est plus adéquate qu'un sursis. Le prévenu effectuera donc sa peine dès sa sortie de prison.