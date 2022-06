Nous sommes le 30 juin 2018. Il est 17 h 35 quand un accident se produit sur l’autoroute E42 à hauteur de Vezon. Une voiture vient heurter une camionnette. Celle-ci fait des tonneaux. Il y a quatre personnes à son bord. Les quatre occupants sont touchés. Le pronostic vital de deux victimes, dont un enfant en bas âge, sera même engagé. La voiture, elle, prend la fuite. À son bord, les deux personnes qui comparaissaient devant le tribunal correctionnel.

Maud et Stéphane (prénoms d’emprunt), respectivement 35 et 33 ans, s’étaient rendus en France avant de rentrer sur Mons. Ils étaient en pleine séparation. Une dispute avait éclaté dans la voiture et des témoins disent avoir vu le véhicule accélérer puis ralentir et faire des queues de poisson.