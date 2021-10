Le 29 juillet 2019, elles ont tenté le tout pour le tout afin de bloquer le véhicule de la nouvelle conquête de leur belle-sœur.

"J’ai perdu mon frère qui est décédé à la suite d’une violente chute. Rapidement, ma sœur et moi avons appris que sa compagne enchaînait les hommes! Nous voulions seulement récupérer des affaires appartenant à mon frère. Juste avant les faits, nous avons retrouvé des meubles et même des vêtements devant la porte du domicile de mon frère. Sur la route, nous avons rencontré Élodie et son nouveau compagnon. La situation est très vite partie en vrille. Ma sœur et moi avons perdu les pédales. Je ne me suis même pas reconnue ce jour-là mais nous étions en colère", a précisé Ophélie devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai.