Patrick (prénom d’emprunt), 59 ans, est détenu. Il est poursuivi pour menaces et harcèlement à l’encontre de celle qui partageait sa vie. Il est également prévenu d’outrage et de rébellion. "J’ai mal vécu la rupture après 8 ans de vie commune. Après une dispute stupide, j’ai pété un câble. Je voulais la récupérer. C’est une personne compliquée", indique-t-il, voulant faire comprendre que la relation connaissait des hauts et de nombreux bas.