Les deux prévenus ont eux aussi mis le doigt dans l’engrenage menant des Tournaisiens à prêter leur appartement à des dealers.

Lieu de stockage et de confection de produits stupéfiants, l’appartement de Sébastien (prénom d’emprunt) a servi à une bande de dealers pour écouler de l’héroïne et de la cocaïne, et ce dans le quartier Saint-Brice à Tournai. Un fléau auquel la police et les autorités judiciaires tournaisiennes tentent de mettre fin depuis plusieurs mois. Les faits remontent à cet été.

Sébastien (31 ans) est détenu. Son co-prévenu, âgé d’une quarantaine d’années, est absent à l’audience car il est en quarantaine à la prison. Son avocat le représente. La prévention d’association a aussi été retenue. Sébastien est en aveux. Le problème pour lui, c’est qu’il a déjà été condamné pour d’autres faits.