Le 23 septembre dernier, un lionceau pointait le bout de son nez à Pairi Daiza, comblant de joie la famille de lions ainsi que les vétérinaires du parc animalier. Le petit Kimbo grandissait paisiblement, entouré de ses parents Kira (11 ans) et Kenya (8 ans).



Malheureusement, ce vendredi, Pairi Daiza a annoncé le décès du jeune mammifère. "Chers amis, le quotidien peut nous faire vaciller d’une joie immense à une grande tristesse. Il y a un peu plus d’un mois, nous vous annoncions la venue au monde d’un lionceau. Ce petit cœur n’est plus parmi nous ", relate le parc sur sa page Facebook. " Il s’est éteint malgré les soins apportés par les vétérinaires dès l’apparition des premiers symptômes (faiblesse et hypothermie). L’autopsie et l’histopathologie suggèrent que Kimbo a été emporté par un virus néonatal ", précise encore le communiqué.





L'annonce du décès du jeune Kimbo, âgé d'à peine deux mois, a visiblement ému la toile.