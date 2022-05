La partie du canal Nimy-Blaton sur le territoire de Maubray sera certainement noir de monde à l’occasion de la régate organisée par le Royal Club Nautique de Tournai. Près de trois cents bateaux et leurs nombreux supporters sont attendus pour ce dernier rendez-vous de la première partie de saison, laquelle reprendra en septembre.

Une régate qui est la plus importante de Wallonie et dispose d’un cadre exceptionnel. "Il suffit de flâner le long du canal pour partager notre bonheur. On est en symbiose avec la nature. De plus, le plan d’eau est calme, sans courant, sans crue, se réjouit Rémy Moulin, vice-président du RCNT et président de la ligue francophone belge d’aviron. C’est un endroit idéal pour les compétitions de 2 000, 1 000 et 500 mètres pour les différentes catégories jeunes et séniors. Malheureusement, en préparation pour le championnat d’Europe de la semaine suivante, les meilleurs jeunes belges ne seront pas présents mais en plus des clubs belges, on pourra compter sur des participants français en fonction de leur propre calendrier."