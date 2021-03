Trois étoiles pour les 850 ans de la Cathédrale Notre-Dame Tournai-Ath-Mouscron Océane Trombetta © TROMBETTA

Cette année encore, le guide Michelin lui accorde une haute distinction.



Cette année, et pour la troisième année consécutive, la Cathédrale Notre-Dame de Tournai a reçu trois étoiles de la part du guide Michelin. Un véritable honneur, d’autant plus que le monument fêtera son 850e anniversaire le 9 mai prochain.



Une distinction qui met en avant la haute valeur patrimoniale ainsi que l’authenticité et qui rend très fiers tous ceux qui travaillent de près ou de loin en lien avec la Cathédrale tournaisienne. “La première fois, nous étions agréablement surpris, d’autant plus que la Cathédrale était encore en chantier à ce moment-là, explique Bernard Pannier, président de fabrique d’église Cathédrale Notre-Dame. C’est une réelle reconnaissance pour notre patrimoine. De plus, cela rajoute un véritable attrait touristique à la Cathédrale.”