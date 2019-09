Ce mercredi, trois des cinq suspects ont plaidé l’acquittement. Ils sont suspectés d’avoir commis plusieurs vols avec violences à Tournai, Mouscron et Pecq.

Faycal Z., Rosario P. et Anthony S. clament leur innocence.

Entre 2017 et juin 2018, ils sont suspectés par le magistrat fédéral de s’être introduits dans plusieurs maisons de la région mouscronnoise. Le mode opératoire est similaire : plusieurs suspects, cagoulés et armés, pénètrent dans les habitations la nuit et surprennent leurs victimes dans leur lit. Ils semblent être particulièrement bien informés sur la présence d’argent sur les lieux et demandent à le recevoir. Ils posent un drap sur la tête d’une des victimes pendant que l’autre personne est malmenée afin de donner l’accès au butin tant recherché.

Quand les événements ne tournent pas en leur faveur, ils menacent d’arracher les dents ou de couper les doigts avec une pince.

Deux fugitifs interpellés

Deux autres suspects sont poursuivis dans le dossier. Giovanni P. et Salvatore T. sont absents des débats. Du moins, pour le moment...

Il y a un mois, les deux hommes ont été interpellés à l’étranger. Salvatore a été retrouvé planqué dans un appartement en Sicile et Giovanni a été signalé en partance pour le Maroc par le Canada.

Les avocats de la défense, Me Mayence, Me Mary, Me Kennes et Me Discepoli ont sollicité le report de l’audience, pour que les deux fugitifs comparaissent. Le tribunal a exprimé son refus.

Julien Moinil, magistrat fédéral, a requis 14 ans de prison contre Faycal Z., 17 ans contre Rosario et minimum 10 ans pour Anthony S. Selon le magistrat, les prévenus sont bien les auteurs des homejackings : « Il y a eu des observations et de l’ADN qui prouvent que les suspects ont bien commis les faits ». Les avocats de la défense plaident tous l’acquittement, détruisant les nombreux éléments soulevés par le parquet fédéral.

Le dossier a été mis en continuation au 18 septembre prochain. Si les fugitifs interpellés se trouvent en Belgique, ils pourront prendre part au procès.