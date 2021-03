Trois nouvelles arrestations dans le milieu des stups à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Une bande de dealers vendaient leurs produits à proximité d'une école. © BELGA

Il y a tout juste une semaine, les services de la zone de police du Tournaisis ont mené une opération contre la vente de produits stupéfiants dans la rue du Château à Tournai.



"Nous avons procédé à l'interpellation de neuf personnes, âgées entre 21 et 48 ans et dont deux provenaient de la région Île-de-France, détaille-t-on du côté des forces de l'ordre. Ils vendaient leurs produits sur la voie publique dans le quartier des rues de la Planche et du Désert, à proximité d'une école."



Toute la bande a été présentée à la juge d'instruction qui a délivré trois mandats d'arrêt ainsi qu'une inculpation. Cinq personnes ont été libérées dont une sous conditions.



"Cette opération a permis à nos services de saisir 129,44 grammes d'héroïne, 29,2 grammes de cocaïne, 2,09 grammes de cannabis, de l'argent, une machette, une matraque de type taser, une balance de précision, six téléphones portables et de nombreux documents bancaires."