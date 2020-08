Suite à différentes informations récoltées par le service d’Enquête et de Recherches de la zone de police du Tournaisis dans le domaine des stups, les policiers ont contrôlé un véhicule avec à son bord trois individus.

"Ce contrôle nous a permis de saisir 204 gr. d’héroïne, 36 gr. de cocaïne, 3 gr. de marijuana, un véhicule, 125 euros, 3 GSM, divers documents, un revolver d’alarme et une hache. Ces trois personnes, âgées entre 18 et 38 ans ont été interpellées et déférées devant Madame la Juge d’Instruction qui a délivré trois mandats d’arrêt", avance la police

Pour rappel : la lutte contre les stupéfiants est une priorité du plan zonal de sécurité 2020 – 2025 de la zone de police du Tournaisis.