Trois nouvelles stations de pompage vont être installées par Ipalle à Escanaffles Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Cette installation permettra d'éviter le rejet des eaux usées dans l'Escaut de 1 000 équivalents-habitants. © FLEMAL JEAN-LUC

Dès le 8 mars prochain, l'intercommunale Ipalle procédera à l’installation de stations de pompage à Escanaffles, dans l'entité de Celles. "Les travaux concerneront la rue Pont à l’Haye à proximité du cours d’eau, la Route Provinciale et les alentours de l’église", détaille-t-on du côté d'Ipalle.



Durant le chantier, la circulation se fera de façon alternative aux abords des trois sites. Ces travaux prennent en compte l’urbanisation future du village et permettront d’éviter le rejet des eaux usées dans l’Escaut de 1 000 équivalents-habitants, en les acheminant, par refoulement, vers la station d’épuration d’Avelgem.



"D’un montant d’environ un million d'euros et financés à 100 % par la Société Publique de la Gestion de l'Eau (SPGE), les travaux sont mis en œuvre par la société Sodraep." Si les conditions météorologiques le permettent, le chantier devrait s’achever à la fin de l’année.