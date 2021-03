Trois personnes placées sous mandat d'arrêt après une nouvelle opération stups à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Six individus avaient été interpellés, dont trois qui provenaient de la région Île-de-France © BELGA

Il y a quelques jours, le mercredi 10 mars dernier, les services de police de la zone du Tournaisis ont mené une nouvelle opération contre la vente de produits stupéfiants dans la rue de la Planche à Tournai.



"Nous avons procédé à l’interpellation de six individus, âgés entre 28 et 43 ans et dont trois provenaient de la région Île-De-France", détaillent les forces de l'ordre. Les différents auteurs ont été présentés devant la juge d'instruction qui a délivré trois mandats d'arrêt. Les trois autres personnes ont été libérées dont une sous conditions.



"Cette opération a permis à nos services de saisir 210,85 gr. d'héroïne, 55,25 gr. de cocaïne, 4,03 gr. de cannabis, de l’argent, une machette, un pistolet, des balances de précision, six téléphones portables et des documents bancaires."



Par cette nouvelle opération, la zone de police du Tournaisis prouve une fois encore que la lutte contre les stupéfiant est une priorité de son plan zonal de sécurité 2020-2025.