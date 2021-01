Le bourgmestre Michaël Busine se dit ainsi satisfait de la diversité des projets soumis. "On a autant du patrimonial que de l'environnemental avec un esprit de clocher qui est défendu", analyse-t-il. Michaël Busine a enchaîné en rappelant qu'un budget participatif est encore prévu en 2021. "On espère que ces trois beaux projets vont pouvoir donner des idées aux citoyens également dans les autres villages de l'entité."

En 2019, la commune de Celles se lançait à son tour dans l'aventure du budget participatif. Une opération qui permet aux citoyens, réunis en groupements, de proposer des projets qu'ils mèneront tant que possible jusqu'à leur réalisation. Si aucun projet n'avait été déposé l'année du lancement, le budget participatif de 2020, pour lequel une somme de 5 000€ a été budgétisée, a quant à lui eu un peu plus de réussite. En effet, cinq projets ont été soumis à la commune., révèle Axelle Chantry, échevine en charge du Plan communal de développement rural.Les projets retenus ont ainsi été présentés depuis le puits communal de Popuelles dont la restauration en fait partie., signale Philippe De Keukeleire du groupe de citoyens qui a porté ce projet.Un panneau illustrera l'histoire du puits où l'on retrouvera également un banc pour les promeneurs qui passent régulièrement dans le coin. Un crédit de 2 000€ est alloué à ce projet.Le deuxième projet sélectionné concerne l'aménagement d'un petit espace de convivialité sur Escanaffles au niveau du pourtour de l'église., explique Marie-Jeanne pour le collectif derrière ce projet.Ici, un crédit de 1 500€ a été alloué.Enfin, le dernier projet a pour objectif l'installation d'un panneau sur Molenbaix afin de rappeler son histoire. Il a été imaginé par un collectif de citoyens, de gens proches de la paroisse et du comité de kermesse., dévoile Jean-Paul du collectif.Là encore, un crédit de 1 500€ a été alloué.