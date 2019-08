C’est un horrible fait qui s’est déroulé durant la nuit de ce mardi du côté de Chièvres, au niveau de la rue du Bois de Beaumont. En effet, un jeune homme, Anthony Boursier âgé de 33 ans, a reçu deux coups de feu. Transportée d’urgence au Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré à Mons, la victime a malheureusement succombé à ses importantes blessures.

Mais que s’est-il finalement passé ? Ce drame résulterait d’un violent problème survenu entre la victime, le père et le frère de sa compagne. Une arme a alors été exhibée et deux coups au minimum ont été tirés et ont touché la victime.

Les deux hommes ont été entendus par les forces de l’ordre et seul le beau-frère de la victime aurait été inculpé de meurtre.

Une autre circonstance ajoute encore un peu plus de tristesse à ce drame. En effet, la compagne d’Anthony est enceinte. Il allait bien devenir papa dans un futur très proche…

Sa disparition aura été un véritable choc pour ses amis. Ces derniers ont d’ailleurs organisé une récolte pour ses funérailles via deux tirelires qui seront remises à sa maman.

Ce vendredi, le parquet de Mons n’a pas communiqué sur le sujet. L’affaire est toujours à l’instruction.