UCLouvain et Entreprendre.wapi s'associent pour booster l’économie locale Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L’Université catholique de Louvain (UCLouvain) et l’Agence de Stimulation économique de Wallonie picarde, Entreprendre.wapi, se sont associées pour créer, avec le soutien du Fonds Lemay, une chaire universitaire en comportement du consommateur dans le domaine agro-alimentaire. © PEXELS

L’Agence de Stimulation économique de Wallonie picarde, Entreprendre.wapi, a pour mission d’accompagner les entreprises afin de soutenir leur croissance et de favoriser l’essor économique de la région. Par ses actions, l’Agence veille à pérenniser les secteurs stratégiques de l’économie locale, et notamment le secteur agro-alimentaire et de l’alimentation durable qui est porteur d’enjeux sociétaux majeurs.



Concrètement, Entreprendre.wapi s’associe à l’UCLouvain pour la création d’une chaire qui s’articulera autour de plusieurs axes tels que l'enseignement, la recherche ou encore la formation continue. L’enseignement se concrétisera sous la forme d’interactions avec les étudiants de master en marketing de la Louvain School of Management de l’UCLouvain et permettra aux étudiants de la région de s’initier à la thématique et d’être sensibilisés aux fonctions managériales dans l’agro-alimentaire.



Un programme de formation continue à destination des managers des entreprises membres d’Entreprendre.wapi sera également développé en fonction des besoins identifiés auprès des membres et par la recherche. Ce programme sera assuré par les enseignants experts de l’UCLouvain.



Des séminaires exclusifs et des séances d’informations permettront encore de partager les résultats de la recherche doctorale mais aussi les connaissances du domaine par l’équipe universitaire. Ce partage des savoirs avec le réseau entrepreneurial de la région renforcera les prises de décisions stratégiques au sein des entreprises. Mise en place avec l’aide de la Fondation Louvain, la chaire universitaire en comportement du consommateur permettra de capitaliser sur l’expertise universitaire pour donner un coup d’accélérateur à la concrétisation des objectifs d’Entreprendre.wapi.



"Cette chaire constitue une étape importante vers d’autres initiatives qui permettront à l’UCLouvain d’apporter toutes ses compétences et son excellence en matière de recherche et d’enseignement aux entreprises de la Wallonie picarde, explique Vincent Blondel, recteur de l’UCLouvain. Elle s’inscrit parfaitement dans la volonté de l’UCLouvain de faire bénéficier la société des résultats de nos recherches et de l’expertise de nos professeurs et chercheurs. Nous souhaitons ainsi contribuer au développement d’un système agro-alimentaire collaboratif, durable et innovant en Wallonie."



"La recherche scientifique sur le comportement du consommateur permettra à nos entreprises agroalimentaires d’acquérir les connaissances pour anticiper les besoins et les attentes des consommateurs en matière d’alimentation durable. Elles pourront ainsi se démarquer de la concurrence dans une perspective durable et responsable", poursuit de son côté Philippe Luyten, président d'Entreprendre.wapi et président du Fonds Lemay.



Financée par Entreprendre.wapi avec le soutien du Fonds Lemay et portée par le vice-recteur en Hainaut de l’UCLouvain, le professeur Alain Vas, la chaire sera basée en Wallonie picarde. Elle démarrera ses activités en septembre 2021 sous la direction de Karine Charry, professeure de marketing à la Louvain School of Management de l’UCLouvain et spécialisée en comportement du consommateur, notamment dans le secteur alimentaire, la consommation responsable et durable.



Bénéficiant à la fois d’une agriculture diversifiée et d’une situation géographique exceptionnelle au cœur du bassin de population le plus peuplé d’Europe, les entreprises agro-alimentaires occupent une place essentielle dans le tissu industriel de la Wallonie picarde. Les quelques 75 entreprises actives dans le secteur emploient environ 4 500 personnes, un chiffre en progression de 19% au cours des dernières années.



Le sous-secteur de la pomme de terre occupe un tiers des emplois agro-alimentaires de la région. Suivent les sous-secteurs du pain (15% des emplois), de la biscuiterie (12%), de la viande (10%), de la chocolaterie (8%), du sucre et des produits amylacés (chacun 6%) et de la brasserie (près de 5%). Sans oublier le secteur du circuit-court alimentaire qui tend à progresser.



Si la Wallonie picarde réunit tous les ingrédients pour assurer le succès des entreprises agroalimentaires, la pérennité du secteur est fortement conditionnée par l’évolution des attentes et du comportement du consommateur, son impact sur le producteur et la prise en compte de ces changements par les entreprises. De manière plus globale, la visibilité de l’ensemble des actions mises en place au bénéfice de l’agroalimentaire dans une perspective durable renforcera le dynamisme de la Wallonie picarde, avec un impact positif pour l’ensemble des acteurs économiques du territoire.