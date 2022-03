Le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre (PS), a fait le point sur les mesures prises par la ville, en lien avec la guerre en Ukraine et singulièrement l’accueil des réfugiés. Esther Ingabire (Écolo), Marc Duvivier (Liste Athoise), Serge Dumont (MR) et Dany Vandenbrande (PS) avaient ouvert la thématique à travers les questions d’actualité. M. Duvivier a surtout proposé des pistes en matière de logement, notamment en rappelant l’existence d’un terrain appartenant à la Société wallonne du logement entre la rue Haute Forrière et le chemin de Belœil pour y mener éventuellement un (rapide) projet. Serge Dumont a quant à lui insisté sur l’accueil des jeunes dans les écoles.