La Ville d’Ath a précisé la teneur de diverses actions en lien avec l’invasion sanglante de l’Ukraine. "À l’initiative de la conférence des Bourgmestre de Wallonie Picarde, les communes qui le souhaitent organiseront un moment de recueillement commun ce vendredi midi. Ce sera le cas à Ath, le rendez-vous est donné devant l’hôtel de ville. Le Père Igor Nakonechnyy, violoniste ukrainien habitant en Wapi, et le pianiste Benoit Chantry joueront un morceau populaire ukrainien (Myroslav Skoryk - The High Pass : Melody for strings) à Tournai et ce morceau sera rediffusé dans toutes les villes participantes, dont Ath."

"Vendredi dernier, le collège communal a décidé de marquer son soutien à l’Ukraine en hissant son drapeau à l’hôtel de ville. Il a été immédiatement commandé et a pu être placé ce jeudi 3 mars."

"Si vous avez un hébergement disponible, ou si vous souhaitez accueillir des réfugiés ukrainiens, vous pouvez nous le signaler en contactant l’accueil au 068/68 10 00 ou par mail via l’adresse info@ath.be" annonce la Ville d’Ath. "Plusieurs Athois se sont déjà fait connaître en ce sens."

"Un appel au don est lancé. Il est organisé à Ath en partenariat avec la Croix-Rouge. Ces dons sont à déposer au Quai de l’Entrepôt (le bâtiment juste à côté) du lundi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 17h."